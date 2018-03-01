В Самаре при пожаре в частном доме погибли три человека

САМАРА, 1 мар — РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме на юге Самары, сообщает в четверг пресс-служба ГУМЧС России по Самарской области.

"При проведении работ по ликвидации пожара обнаружено трое погибших: мужчина 1958 года рождения, мужчина и женщина, личность которых устанавливается", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сообщение о пожаре на улице Большая Караванная в Куйбышевском районе Самары поступило дежурным 1 марта в 3.47 (2.47 мск). На месте вызова горела кровля частного дома на площади 50 квадратных метров. К месту пожара прибыли 23 человека личного состава, пять единиц пожарной техники. Пожар ликвидировали менее чем через час, в 3.24 мск.

Причиной возникновения пожара, по данным ГУМЧС, стала эксплуатация электрооборудования кустарного производства.