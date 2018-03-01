Фигурант "кокаинового дела" пожаловался в СИЗО на проблемы с сердцем

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Один из фигурантов "кокаинового дела" Владимир Калмыков, находящийся в СИЗО № 5 в Москве, жалуется на проблемы с сердцем, рассказала РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачева.

"54-летнего Владимира Калмыкова в камере зовут дядей Вовой, с уважением относятся к его возрасту. Несмотря на перелимит, у него есть свое спальное место на нижнем ярусе. Он очень нервничает, курит сигареты, чтобы успокоиться", — сказала Меркачева

"Рассказал, что в момент задержания у него случился приступ. Сейчас получше, но кардиолог бы не помешал", — подчеркнула она.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, следователи продолжают поиск других фигурантов. Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации. Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.