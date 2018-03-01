В Москве завели дело на водителя, брызнувшего газом в лицо женщине

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Мужчина брызнул газом из баллончика в лицо женщине в столичном Зеленограде из-за помятого бампера его машины, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, инцидент произошел 24 февраля.

"В полицию Зеленограда обратилась местная жительница, водитель автомобиля Kia, с заявлением о принятии мер к неизвестному мужчине – водителю автомобиля BMW, который на автопарковке Центральной площади Зеленограда в салоне ее автомобиля распылил перцовый баллончик ей в лицо", — сказал представитель главка.

Официально в полиции заявили, что в отношении мужчины возбудили дело о хулиганстве. Госавтоинспекция Москвы в свою очередь расследует дело о ДТП.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что недовольство и агрессивное поведение мужчины вызвал помятый бампер его машины.

"На парковке машины по касательной столкнулись — на бампере BMW образовалась вмятина. Из-за этого мужчина повёл себя агрессивно и распылил женщине баллончик в лицо", — рассказал собеседник агентства.