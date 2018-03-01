Больница в Ногинске, где произошло задымление, работает штатно

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пациенты психиатрической больницы в подмосковном Ногинске, где в среду произошло задымление, вернулись на свои места, больница работает в штатном режиме, следует из сообщения на официальном сайте Ногинского района.

Ранее в пресс-службе правительства Московской области сообщили, что в результате задымления из здания больницы было эвакуировано 207 человек, пострадавших нет.

"Задымление возникло в результате короткого замыкания в подсобном помещении, пожара не последовало… После проведённой проверки прочности конструкций здания и проветривания помещения все люди были возвращены на свои места. ПНИ №3 работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.