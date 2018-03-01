СК возбудил дело после гибели граждан Южной Кореи на стройке в Башкирии

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Следователи возбудили головное дело по факту гибели пяти человек — граждан республики Корея в строящемся доме в Уфе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ по республике Башкортостан в четверг.

"В правоохранительные органы 1 марта 2018 года поступило сообщение о том, что в Уфе в строящемся доме обнаружены тела 5 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По версии следствия, жертвами инцидента стали пять граждан республики Корея, которые легально находились в России и работали на стройке на объекте фирмы ООО "Сальвия". После разрыва кабеля электрического отопления в строительном вагончике мужчины решили прогреть помещение с помощью ведра угля, в результате чего скончались от отравления угарным газом.

В СК добавили, что в настоящее время следователи и оперативники занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.