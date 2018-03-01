В Симферополе из-за снегопада нарушено движение автотранспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Международный аэропорт "Симферополь" и керченская паромная переправа работают в штатном режиме, несмотря на снегопад, наибольшие трудности в движении транспорта зафиксированы в Симферополе.

Мощный средиземноморский циклон и холодный фронт принесли в первый день весны в Крым резкое похолодание и снегопады.

"Керченская паромная переправа на данный момент работает ", — сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора переправы. Штатно работает также аэропорт Симферополя, отметил РИА Новости представитель аэропорта Игорь Лаптев. "Видимость в районе взлетно-посадочной полосы достаточная, все необходимые реагенты и техника для обработки полосы задействованы", — сказал он.

Горные перевалы республики – Грушевский на восток Крыма и Ангарский на южный берег – расчищены, заявили в МЧС республики. Информацию об этом подтвердили в ГУП "Крымтроллейбус". "Троллейбусное сообщение через Ангарский перевал от Симферополя на южный берег Крыма не прервано, трасса работает", — сообщили на предприятии.

Как отметили в "Крымтроллейбус", снегопад нарушил движение общественного транспорта в Симферополе. Сотни людей стоят в ожидании на остановках в отдаленных районах города и в центре. Телеканал "Крым 24" показал в своем канале в мессенджере Telegram, как пассажиры штурмуют редкие автобусы на улицах, а также видео заторов на въездах в Симферополь.

Городская администрация Симферополя сообщила, что идет плановая расчистка дорог, которая началась с 5 утра. В сообщении не указано количество задействованной техники. "По состоянию на 8 утра городскими службами использовано порядка 80 тонн реагентов. Запас противогололёдных веществ имеется в достаточном количестве", — приводит сайт администрации слова начальника департамента городского хозяйства Симферополя Вячеслава Голуба. Администрация Симферополя попросила горожан по возможности не передвигаться на личном автотранспорте.

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