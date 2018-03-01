В Уфе начали проверку после сообщений об обнаружении пяти тел на стройке

УФА, 1 мар — РИА Новости. Башкирские следователи выехали на строительную площадку в Уфе после сообщения о том, что там обнаружены тела пяти человек, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.

"Из оперативных служб следователям поступила информация, что на строительной площадке многоэтажного дома на улице Блюхера в Уфе обнаружены тела пяти человек. Следователи выехали на место", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что после осмотра места происшествия будет озвучена более подробная информация и возбуждено уголовное дело.