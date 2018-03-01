Источник уточнил число погибших и пострадавших при пожаре в Раменском

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали, еще двое погибли, по уточненным данным, в результате пожара в 5-этажном жилом доме в подмосковном Раменском, сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах региона.
При пожаре в Раменском погиб человек, эвакуированы 30 жильцов https://t.co/mFsAQTlhDa pic.twitter.com/0S4WSFrjzu— РИА Новости (@rianru) 1 марта 2018 г.
"Всего пострадали 13 человек, двое из них погибли", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что все пострадавшие доставлены для осмотра в Раменскую центральную районную больницу.
Как сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС, информация о пожаре в жилом доме на улице Кирова поступила в 07.32. При проведении разведки было установлено, что происходит открытое горение квартиры на втором этаже. В 08.05 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров, а в 09.20 полностью ликвидирован. Борьбу с огнем вели 17 единиц техники и 56 человек.