При пожаре в химической лаборатории в Перми пострадали четыре человека

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Четыре человека пострадали в четверг в ходе пожара в химической лаборатории в Перми, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Пожар в помещении лаборатории "Пермской химической компании" потушен, площадь возгорания составляла 15 квадратных метров. Пострадали четыре человека, из них один госпитализирован, трое осматриваются "скорой"", — сказал источник.

По его сведениям, угрозы распространения опасных веществ нет.

Пресс-служба Главного управления МЧС по Пермскому краю сообщает, что звонок о возгорании поступил в 9.45 (мск). На месте пожара работали 40 сотрудников МЧС и 11 единиц техники. Возгорание было ликвидировано в 10.28 (мск).

По данным пресс-службы МЧС, работники предприятия были своевременно эвакуированы, погибших нет, количество пострадавших и причины пожара выясняются.