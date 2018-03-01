Автобус с рабочими въехал в фуру под Тулой

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Автобус, перевозивший рабочих из Тулы в Московскую область, въехал в фуру, 11 человек пострадали, из них один госпитализирован, сообщил РИА Новости замначальника УМВД по Тульской области Сергей Сергейчев.

По его словам, ДТП произошло в 06.50 мск на трассе "Крым" в Заокском районе Тульской области.

"Автобус, перевозивший рабочих из Тулы в Московскую область, въехал в стоящую фуру. Пострадали 11 человек, из них один госпитализирован с переломами", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у остальных 10 пострадавших легкие повреждения: ушибы и ссадины.

На месте происшествия работают сотрудники МВД, уточнил он.