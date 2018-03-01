В Приморье дачник пойдет под суд за уничтожение 477 гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Дачник в Приморье, который разжег на своем участке костер, ответит в суде по обвинению в неосторожном обращении с огнем, из-за чего сгорели 477 гектаров леса, сообщает краевая прокуратура.
Прокуратура отмечает, что в октябре 2017 года фигурант развел костер на своём участке садоводства "Орешек". В результате неосторожного обращения с огнём произошел пожар, который распространился на земли лесного фонда общей площадью 477 гектаров, причинен крупный экологический ущерб.
Имущество фигуранта арестовали, он признал вину и заявил ходатайство о слушании уголовного дела в особом порядке.
Прокурор города заявил иск о возмещении ущерба лесному фонду.