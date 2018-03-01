Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшего у перевала Дятлова туриста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Вертолет Ми-8 вылетел на север Свердловской области для поиска туриста, пропавшего в районе перевала Дятлова, сообщает в четверг региональный главк МЧС.
"На поиски пропавшего туриста в район перевала Дятлова вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС (УрПСО). По словам спасателя первого класса УрПСО Евгения Дрягина, находящегося на борту, они будут осуществлять поиски с воздуха и в случае необходимости проведут десантирование. Зона обследования с воздуха — район горы Отортен перевала Дятлова", — уточняет управление МЧС.
Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.