Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшего у перевала Дятлова туриста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Вертолет Ми-8 вылетел на север Свердловской области для поиска туриста, пропавшего в районе перевала Дятлова, сообщает в четверг региональный главк МЧС.

Заявление о пропавшем туристе поступило от его жены 28 февраля. Житель города Екатеринбург 1969 года рождения 11 февраля в одиночку ушел в туристическо-познавательный маршрут в район перевала Дятлова и до настоящего времени не вернулся. Планировалось, что он выйдет с маршрута 27 февраля. Известно, что регистрацию в МЧС турист не проходил.

"На поиски пропавшего туриста в район перевала Дятлова вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС (УрПСО). По словам спасателя первого класса УрПСО Евгения Дрягина, находящегося на борту, они будут осуществлять поиски с воздуха и в случае необходимости проведут десантирование. Зона обследования с воздуха — район горы Отортен перевала Дятлова", — уточняет управление МЧС.

По данным ведомства, наземные поиски ведут спасатели Ивдельского и Уральского поисково-спасательных отрядов МЧС, которые прибыли из Екатеринбурга. На четырех снегоходах девять спасателей из поселка Вижай отправились на поиски мужчины.

Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.