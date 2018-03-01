Прокуроры зафиксировали избыточное давление на бизнес на Дальнем Востоке

Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото

Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Контрольные органы на Дальнем Востоке оказывают избыточное давление на бизнес, прокуроры в борьбе с этим за два года отклонили почти половину из 4 тысяч предложений о внеплановых проверках бизнеса, цитирует Минвостокразвития слова первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана.

"Согласен (с мнением предпринимателей об избыточности давления на бизнес на Дальнем Востоке со стороны контролирующих структур). Причем прокуратура использует свои полномочия, чтобы снизить эту нагрузку максимально. За два последних года прокуроры отклонили почти половину из 4 тысяч предложенных контролерами Дальневосточного федерального округа внеплановых проверок. Это позволило предотвратить незаконное вмешательство в деятельность почти 2 тысяч предпринимателей", — сказал Буксман.

Он указал, что при подготовке ежегодного сводного плана проверок по Дальневосточному федеральному округу на 2018 год прокуроры исключили 3 тысячи из 19 тысяч предложений о таких проверках, признав их необоснованными.

"Замечу, что мои коллеги выявляют нарушения и в самих процедурах проверок. Всего в текущем году прокурорами Дальневосточного федерального округа в деятельности контролирующих органов выявлено свыше 2 тысяч нарушений закона, внесено свыше 500 представлений, возбуждено более 100 административных дел", — отметил Буксман.

Он напомнил о специальном механизме адресной помощи предпринимателям — прямом канале связи с генеральным прокурором РФ. "Предприниматели в свободной форме могут направлять сообщения о нарушении своих прав на специально созданный электронный ящик businesspravo@genproc.gov.ru. Все обращения с прямого канала поступают непосредственно в управление по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которое не позднее одного рабочего дня с момента поступления рассматривает обращение самостоятельно или направляет для проверки в профильное подразделение Генеральной прокуратуры или прокурору соответствующего субъекта", — цитирует Минвостокразвития слова Буксмана.

По его данным, на сегодняшний день на прямой канал обратились 69 предпринимателей дальневосточного региона.