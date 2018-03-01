Прокуроры зафиксировали избыточное давление на бизнес на Дальнем Востоке

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Контрольные органы на Дальнем Востоке оказывают избыточное давление на бизнес, прокуроры в борьбе с этим за два года отклонили почти половину из 4 тысяч предложений о внеплановых проверках бизнеса, цитирует Минвостокразвития слова первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана.
Он указал, что при подготовке ежегодного сводного плана проверок по Дальневосточному федеральному округу на 2018 год прокуроры исключили 3 тысячи из 19 тысяч предложений о таких проверках, признав их необоснованными.
"Замечу, что мои коллеги выявляют нарушения и в самих процедурах проверок. Всего в текущем году прокурорами Дальневосточного федерального округа в деятельности контролирующих органов выявлено свыше 2 тысяч нарушений закона, внесено свыше 500 представлений, возбуждено более 100 административных дел", — отметил Буксман.
Он напомнил о специальном механизме адресной помощи предпринимателям — прямом канале связи с генеральным прокурором РФ. "Предприниматели в свободной форме могут направлять сообщения о нарушении своих прав на специально созданный электронный ящик businesspravo@genproc.gov.ru. Все обращения с прямого канала поступают непосредственно в управление по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которое не позднее одного рабочего дня с момента поступления рассматривает обращение самостоятельно или направляет для проверки в профильное подразделение Генеральной прокуратуры или прокурору соответствующего субъекта", — цитирует Минвостокразвития слова Буксмана.
По его данным, на сегодняшний день на прямой канал обратились 69 предпринимателей дальневосточного региона.