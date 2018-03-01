МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В пятиэтажном жилом доме в Раменском вспыхнул пожар. Об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Как рассказали спасатели, загорелась квартира на втором этаже в доме на улице Кирова, номер пять. Информация поступила в 07:32 мск. Тридцать жильцов эвакуировали.
Погибли две женщины. Еще 11 человек пострадали, их доставили в Раменскую центральную районную больницу.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
По словам представителя оперативного штаба, общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.
На месте происшествия работают четыре единицы техники и 12 человек, рассказали в МЧС. Отмечается, что в 08:05 мск пожар локализовали, а в 08:08 — ликвидировали открытое горение.
При пожаре в Раменском погиб человек, эвакуированы 30 жильцов https://t.co/mFsAQTlhDa pic.twitter.com/0S4WSFrjzu— РИА Новости (@rianru) 1 марта 2018 г.
СК начал проверку после пожара. Также ситуация взял на контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.