При пожаре в подмосковной пятиэтажке погибли двое человек

Сотрудники МЧС на месте пожара в городском поселении Раменское на улице Кирова. 1 марта 2018

Сотрудники МЧС на месте пожара в городском поселении Раменское на улице Кирова. 1 марта 2018

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В пятиэтажном жилом доме в Раменском вспыхнул пожар. Об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Как рассказали спасатели, загорелась квартира на втором этаже в доме на улице Кирова, номер пять. Информация поступила в 07:32 мск. Тридцать жильцов эвакуировали.

Погибли две женщины. Еще 11 человек пострадали, их доставили в Раменскую центральную районную больницу.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇷🇺 РАМЕНСКОЕ 🇷🇺 (@ramenskoe) Фев 28, 2018 в 10:11 PST

Ранее сообщалось об одном погибшем.

По словам представителя оперативного штаба, общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.

Публикация от Москва | Moscow (@capitalmoscow) Фев 28, 2018 в 9:54 PST

​На месте происшествия работают четыре единицы техники и 12 человек, рассказали в МЧС. Отмечается, что в 08:05 мск пожар локализовали, а в 08:08 — ликвидировали открытое горение.

При пожаре в Раменском погиб человек, эвакуированы 30 жильцов https://t.co/mFsAQTlhDa pic.twitter.com/0S4WSFrjzu — РИА Новости (@rianru) 1 марта 2018 г.

СК начал проверку после пожара. Также ситуация взял на контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.