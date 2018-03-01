Дело взломавшего дневник новосибирского гимназиста может не дойти до суда

НОВОСИБИРСК, 1 мар — РИА Новости. Дело гимназиста, взломавшего электронный дневник, которое суд вернул на доследование, может не дойти до суда во второй раз в случае согласия с этим всех сторон, сообщил журналистам в четверг прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев.

Ранее ГУМВД по Новосибирской области сообщало, что весной 2016 года учащийся одной из гимназий Новосибирска с помощью специальной компьютерной программы получил логин и пароль администратора электронного журнала учебного заведения, которые сообщил своему однокласснику. Получив доступ к электронному дневнику, в течение месяца следующего учебного года 16-летний гимназист якобы исправлял плохие оценки не только себе, но и одноклассникам по их просьбе. Дело, возбужденное по статье "неправомерный доступ к компьютерной информации", дошло до суда. В декабре 2017 года Советский райсуд Новосибирска вернул его прокурору "для устранения препятствий его рассмотрения судом".

"Формально признаки состава преступления там полностью наличествуют. Но… если все будут согласны, то думаю, что будут приняты меры к ненаправлению дела в суд. Есть различные моменты, по которым можно прекратить дело и не доводить его до суда… Думаю, что школа, наверное, уже не будет на этом настаивать", — сказал Фалилеев.

В свою очередь, зампрокурора региона Сергей Медведев пояснил, что дело в прошлом году было направлено в суд, который не посчитал возможным рассматривать его и направил на дополнительное доследование, срок которого заканчивается через 11 дней. "Полагаю, что будет принято законное и обоснованное решение. Настаивать на той или иной позиции мы не можем", — отметил он.

Как заявил Фалилеев, то, что гимназист виноват во взломе дневника и дал другим школьникам плохой пример, является безусловным фактом и обелять подростка не стоит. "Но, конечно, он, наверное, все-таки совершил больше проступок. Давайте дождемся. Если дело дойдет до прокурора, то прокурор будет подходить очень взвешенно", — пояснил он.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время своего визита в конце февраля встретилась с мамой гимназиста и сказала, что ее аппарат рассмотрит возможные выходы из сложившейся ситуации. Кузнецова выразила сожаление, что сторонами вовремя не были предприняты все силы для досудебного решения конфликта.