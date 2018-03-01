СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели трех человек при пожаре в городе Сковородино Амурской области, сообщает СУСК РФ по региону в четверг.

Трагедия произошла в ночь на 28 февраля.

"В результате пожара погибли двое мужчин 1967 и 1972 годов рождения и 50-летняя женщина. По данному факту следственным отделом по Сковородинскому району следственного управления СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — сообщает СУСК РФ по региону.

Следственной группой проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, в органы внутренних дел направлены поручения на проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению очевидцев произошедшего.

Для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела в город Сковородино направлены следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления СК России по Амурской области.

Устанавливаются причины возгорания и иные обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.