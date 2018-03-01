Потерпевшие обжаловали в ЕСПЧ приговор соучастнику теракта на Дубровке

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Потерпевшие обжаловали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приговор соучастнику теракта на Дубровке Хасану Закаеву, осужденному на 18 лет и 9 месяцев, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Мария Куракина.

"Подана жалоба от потерпевших и гражданских истцов, 42 человека заявителей, они считают, что нарушено их право на справедливое судебное разбирательство", — сказала Куракина. Она также отметила, что не установлены факты и обстоятельства дела, нарушено право на справедливую компенсацию.

По ее словам, жалоба была подана 28 февраля.

В августе ВС РФ снизил срок заключения соучастнику теракта на Дубровке Хасану Закаеву с 19 лет до 18 лет 9 месяцев. Суд убрал из обвинения Закаеву излишне вменённые эпизоды, в частности о перевозке и хранении оружия, а также переквалифицировал некоторые обвинения, например с пособничества на содействие терроризму.

Трагедия в московском театральном центре на Дубровке произошла 23-26 октября 2002 года: группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост" и служащих театра. Спустя почти трое суток произошел штурм здания, террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. В результате теракта погибли 130 заложников.

В ходе процесса Закаев признал, что перевозил оружие, которым воспользовались террористы, но не знал, что именно он везет и для каких целей. По его словам, за доставку оружия он получил около четырех тысяч долларов и мобильный телефон. При этом обвиняемый отрицал соучастие в терактах, убийствах и захвате заложников.

Прокуратура в обвинительном заключении указала, что Закаев входил в группу "чеченских сепаратистов, которые действовали с целью оказать воздействие на власти России и добиться вывода войск, проводивших контртеррористическую операцию в Чечне". Закаеву было поручено доставлять в Москву детонаторы и взрывные устройства, в том числе закамуфлированные под бензобаки.

В это время его соучастники подыскивали место для теракта. Как заявили в прокуратуре, боевики перед захватом заложников на Дубровке спланировали еще два теракта: заминировали две машины и оставили их у "Охотного ряда" и "Макдоналдса" на Малой Бронной, на машинах был выставлен таймер на время взрыва.

Однако в одной из машин не сработал детонатор — отсоединился провод, а вместо пластида во взрывном устройстве был его имитатор. Во второй машине детонатор сработал, но там также был имитатор.

Также террористы рассматривали возможность захвата Большого театра, ДК Горбунова и Большого концертного зала имени Чайковского, заявило обвинение.