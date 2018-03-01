Потерпевшие обжаловали в ЕСПЧ приговор соучастнику теракта на Дубровке

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Потерпевшие обжаловали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приговор соучастнику теракта на Дубровке Хасану Закаеву, осужденному на 18 лет и 9 месяцев, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Мария Куракина.
"Подана жалоба от потерпевших и гражданских истцов, 42 человека заявителей, они считают, что нарушено их право на справедливое судебное разбирательство", — сказала Куракина. Она также отметила, что не установлены факты и обстоятельства дела, нарушено право на справедливую компенсацию.
По ее словам, жалоба была подана 28 февраля.
В августе ВС РФ снизил срок заключения соучастнику теракта на Дубровке Хасану Закаеву с 19 лет до 18 лет 9 месяцев. Суд убрал из обвинения Закаеву излишне вменённые эпизоды, в частности о перевозке и хранении оружия, а также переквалифицировал некоторые обвинения, например с пособничества на содействие терроризму.
В ходе процесса Закаев признал, что перевозил оружие, которым воспользовались террористы, но не знал, что именно он везет и для каких целей. По его словам, за доставку оружия он получил около четырех тысяч долларов и мобильный телефон. При этом обвиняемый отрицал соучастие в терактах, убийствах и захвате заложников.
Прокуратура в обвинительном заключении указала, что Закаев входил в группу "чеченских сепаратистов, которые действовали с целью оказать воздействие на власти России и добиться вывода войск, проводивших контртеррористическую операцию в Чечне". Закаеву было поручено доставлять в Москву детонаторы и взрывные устройства, в том числе закамуфлированные под бензобаки.
Однако в одной из машин не сработал детонатор — отсоединился провод, а вместо пластида во взрывном устройстве был его имитатор. Во второй машине детонатор сработал, но там также был имитатор.
Также террористы рассматривали возможность захвата Большого театра, ДК Горбунова и Большого концертного зала имени Чайковского, заявило обвинение.