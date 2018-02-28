В Петербурге завели дело о покушении по факту стрельбы после ДТП

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения петербуржца с ружьем на двух человек после автоаварии, сообщается на сайте ГСУСК России по Санкт-Петербургу.

Ранее представитель регионального ГУМВД сообщил РИА Новости, что полицейские в Петербурге обезоружили мужчину, ранившего двух человек, находившихся в автомобиле, который столкнулся с машиной его жены.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступлений "покушение на убийство двух лиц, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 28 февраля в ходе конфликта, возникшего после ДТП автомобилей Volvo и Ford, пьяный водитель Ford несколько раз выстрелил из ружья в водителя и пассажира Volvo.

Следствие отмечает, что когда на месте происшествия прибыл полицейский, подозреваемый направил в его сторону ружье, угрожая убийством. Полицейский выстрелил в злоумышленника из табельного оружия.

"По предварительным данным, действия сотрудника полиции являются правомерными", — добавляют на сайте.

Раненые водитель и пассажир Volvo, как и злоумышленник госпитализированы.