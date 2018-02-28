Чартерный самолет повредил шасси при посадке в Казани

КАЗАНЬ, 28 фев — РИА Новости. Чартерный самолёт, летевший из Барселоны в Казань, повредил шасси при приземлении в столице Татарстана в среду и выкатился за пределы взлетной полосы, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Сегодня в 16.34 по московскому времени в аэропорту города Казань произвел посадку чартерный самолёт С750 из Барселоны. При приземлении у самолёта повредилось шасси, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — сказал собеседник агентства.

По его информации, на борту воздушного судна находились три пассажира и три члена экипажа. Никто из них не пострадал. На место происшествия выехали следователи Приволжского следственного управления на транспорте, проводится проверка.

Как уточнили в справочной международного аэропорта "Казань", сейчас аэропорт работает в штатном режиме.