Польский блогер Томаш Мацейчук намерен покинуть Россию

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Польский блогер Томаш Мацейчук намерен уехать из России, вне зависимости от решение суда по его депортации.

Ранее стало известно, что Мацейчука подозревают в совершении правонарушения по статье 19.27 КоАП (Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета).

"Все началось со статьи 228, это экстремизм. Но во время обыска ничего не нашли, никаких экстремистских материалов. Потом решили проверить документы — визу, приглашение, сколько дней я нахожусь в России — все было хорошо. Потом посмотрели мою регистрацию и сказали: "Вот, Томаш, у тебя же регистрация московская, а ты живешь в Мытищах. Это нарушение статьи 19.27 КоАП", — рассказал Мацейчук РИА Новости.

Наказание по ней составляет от пяти до семи тысяч рублей штрафа с выдворением из страны либо без него. По словам журналиста, суд по вопросу о возможной депортации состоится в четверг в 15:00.

"Так или иначе, я решил, что независимо от решения суда я должен уехать из России. Я не хочу здесь больше жить", — заявил он.

Мацейчук добавил, что после приезда в Польшу хочет заняться работой репортера, которая в России ему была недоступна, поскольку он приехал по деловой визе.

Польский журналист был задержан 27 февраля в своей квартире в Мытищах. На него составили протокол и провели обыск в его квартире, где, как сообщали СМИ, нашли предметы с националистической символикой. Дело Мацейчука должно было быть рассмотрено судом в тот же день, но было отложено из-за нарушений. Блогера отпустили.

Мацейчук известен антироссийскими высказываниями — в частности, в одном из эфиров НТВ он назвал советских солдат "красными фашистами". Эти слова стали поводом для драки, которую прямо перед камерам устроил российский политолог Руслан Осташко.