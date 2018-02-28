В Петербурге арестовали шестерых выходцев из Чечни, подозреваемых в разбое

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга в среду санкционировал арест шестерых участников преступной группы, включавшей в себя выходцев из Чечни, которая долгое время занималась разбоем, грабежами и вымогательством, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что устойчивая преступная группа, включавшая в себя выходцев из Чеченской республики, часть которых ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, действовала в Петербурге длительное время, специализируясь на насильственных преступлениях: разбойных нападениях, грабежах, вымогательствах. Среди пострадавших — предприниматели, в том числе из местных национальных диаспор.

Как сообщает ОПС, пятеро судей Смольнинского районного суда в среду вынесли постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абубакара Арсакаева, Магомеда Хезриева, Руслана Атабаева, Руслана Асламбекова, Ибрагима Алиева и Турпалы Ахмедханова.

Ранее сообщалось, что управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило в отношении семерых подозреваемых уголовное дело по статьям "похищение человека" и "разбой". По данным СК, задержанным пока вменялся лишь один эпизод. По версии следствия, в ноябре 2017 года в одном из ресторанов в ТРЦ "Галерея" злоумышленники окружили предпринимателя, под угрозой пистолета потребовали 500 тысяч рублей, обыскали и отобрали 37 тысяч рублей, ключи от автомобиля и банковскую карту, заставив сообщить ее пин-код.

Затем, как отметили в ведомстве, соучастники сняли с банковской карты 23 тысячи рублей, привели потерпевшего в подземный паркинг, где жестоко избили и уехали на его автомобиле Hyundai Creta. Следствием установлено, что затем злоумышленники насильно поместили потерпевшего в автомобиль и доставили к одному из домов по Лиговскому проспекту, а там отобрали у него часы и мобильный телефон общей стоимостью около 55 тысяч рублей.

Сообщается, что по требованию преступников мужчина позвонил своим знакомым и родственникам, у которых попросил деньги за освобождение. После того, как соучастники получили 150 тысяч рублей, они освободили похищенного, отмечает следствие.