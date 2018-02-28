СК подозревает в коррупции главу Северной дирекции по ремонту пути РЖД

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Начальник Северной дирекции по ремонту пути ОАО "РЖД" подозревается в получении взятки в один миллион рублей и в коммерческом подкупе на ту же сумму, сообщило в среду северо-западное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего начальника Северной дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пунктом в части 4 статьи 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в крупном размере"), части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").

"Как следует из материалов доследственной проверки, подозреваемый умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения … получил коммерческий подкуп в размере один миллион рублей, а также взятку в размере один миллион рублей за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя", — сообщило следственное управление.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, информирует следствие.

В пресс-службе Северной железной дороги не стали комментировать РИА Новости ситуацию.