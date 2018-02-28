Бастрыкин поставил на контроль дело о гибели спасателей при пожаре в Москве

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование гибели сотрудников МЧС на пожаре в Москве, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 февраля при тушении пожара в квартире одного из жилых домов по бульвару Матроса Железняка на севере Москвы погибли два сотрудника пожарной службы МЧС. Возбуждено уголовное дело по преступлению "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

"Бастрыкин поставил расследование гибели сотрудников МЧС, погибших при тушении пожара в столице, на контроль в центральном аппарате ведомства", — сказала Петренко.

Петренко добавила, что Бастрыкин приносит соболезнования родственникам и коллегам погибших пожарных.