Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Брянском

ДТП под Брянском в поселке Свень. 28 февраля 2018

ДТП под Брянском в поселке Свень. 28 февраля 2018

БРЯНСК, 28 фев – РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем, выехавшим на встречную полосу, в поселке Свень Брянской области, сообщает УМВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло в среду около 13.00 мск на 5 километре автодороги "Обход города Брянска". По предварительной версии, водитель легкового автомобиля при выезде на встречную полосу столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом.

"В результате ДТП 45-летний водитель автомобиля Ssang Yong Kyron и двое ехавших с ним пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, отмечает ведомство.