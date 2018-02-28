В Иркутске суд вынес первый приговор по делу о торговле "Боярышником"

ИРКУТСК, 28 фев — РИА Новости. Свердловский районный суд Иркутска вынесен приговор по делу о торговле "Боярышником", из-за чего погибли восемь человек.

По делу обвинялись две женщины — владелец и продавец торгового павильона, расположенного на территории Академгородка. Суд признал их виновными в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, говорится в сообщении на сайте суда.

Следствие выяснило, что хозяйка павильона приобрела средство "Лосьон "Шалфей — Боярышник" и концентрат для принятия ванн "Боярышник", а продавщица начала их продавать. После употребления "Боярышника", купленного в павильоне, скончались восемь человек.

Хозяйку павильона суд приговорил к четырем годам, продавщицу — к трем годам колонии общего режима. Осужденных взяли под стражу в зале суда.

Этот приговор стал первым по делу о массовых отравлений "Боярышником", из-за чего в декабре 2016 года в Иркутской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Всего скончалось 76 человек. Как выяснилось, в концентрате для ванн вместо этилового спирта использовался метиловый. По подозрению в производстве, распространении и хранении суррогата были задержаны собственники павильонов, продавцы и производители.