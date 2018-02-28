После пожара в Балашихе проходит доследственная проверка

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Доследственная проверка проводится после пожара в подмосковной Балашихе, в котором погибли три человека, в том числе два ребенка, сообщило ГСУСК РФ по Московской области.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что тела трех погибших обнаружены после пожара в частном жилом доме в Балашихе, предположительно, это приезжие из СНГ.

"В деревянной пристройке, расположенной на территории одного из домовладений в квартале Щитниково городского округа Балашиха, произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух детей 2 и 3,5 лет и женщины. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в момент пожара дети были в деревянной постройке вместе с женщиной, которая присматривала за ними, пока мать находилась на работе. В ходе осмотра места происшествия предварительно установлено, что очаг возгорания расположен в месте, где стояла печка-"буржуйка". Следователи продолжают осмотр места происшествия, планируется проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.