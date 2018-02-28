"Никогда не включал заднюю": сослуживцы — о погибшем сотруднике Росгвардии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Андрей Григорьев. Храбрый и опытный спецназовец, увлекавшийся эстрадным вокалом, — таким запомнили друзья и коллеги бойца Росгвардии Дениса Иващенко, скончавшегося от ранений, полученных при задержании вооруженного преступника. Во вторник вечером пьяный охотник в бронежилете открыл огонь из ружья в подъезде жилого дома в Казани, вступил в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов и покончил с собой во время задержания. О новых подробностях трагедии и личности погибшего росгвардейца — в материале РИА Новости.
"Стрелял по людям с балкона"
Вечером 27 февраля жители нескольких домов по улице Авангардной услышали выстрелы. "Мы с семьей возвращались домой и увидели, что многоэтажка полностью оцеплена сотрудниками полиции, — рассказала РИА Новости очевидица ЧП Эвелина Жаркова. — Буквально через несколько секунд раздались выстрелы. Наш сосед крикнул, что какой-то мужчина стреляет с балкона по людям".
По предварительным данным, причиной конфликта стало обращение за помощью в полицию бывшей жены дебошира. Мужчину арестовали на 10 суток. Выйдя на свободу, он решил выяснить отношения с экс-супругой и направился к ее брату, у которого она пряталась.
По словам очевидцев, сначала мужчине удалось войти в квартиру шурина. "Он позвонил, увидев в глазок отца, сын открыл дверь. Стрелок был в бронежилете и с дробовиком в руках. Он сразу направился на кухню, где находилась его жена, — рассказали свидетели стрельбы. — Женщина не испугалась, вытолкала его в подъезд, а потом захлопнула дверь. Тогда мужчина открыл огонь, а те, кто находился в квартире, укрылись на кухне и в зале. Приехала полиция, сдаваться дебошир отказался и после трехчасовой перестрелки застрелился".
Дети, служба и музыка
Пострадавший в перестрелке 38-летний сотрудник Росгвардии Денис Иващенко вскоре скончался. "На этот вызов приехало много бойцов, но молодые и "зеленые" остались в подъезде внизу, а наверх отправились только опытные и закаленные бойцы, в том числе и Денис, — рассказал РИА Новости его коллега Вячеслав. — Ему не раз приходилось обезвреживать преступников, в том числе вооруженных. Мы и массовые задержания проводили. Денис никого не боялся и никогда не включал заднюю, всегда отличался острым умом, ловкостью, да и физически был очень хорошо развит. Даже не знаю, как такое могло случиться… Наверное, роковое стечение обстоятельств".
По словам сослуживцев, настоящей страстью Иващенко было пение. "Он увлекался эстрадным вокалом. В 2016-м стал победителем регионального этапа и участвовал в финале смотра-конкурса художественного самодеятельного творчества войск Национальной гвардии России "Солдаты антитеррора", — вспоминает пресс-секретарь Росгвардии Татарстана Игорь Силко. — Без него не обходился ни один праздничный концерт в отряде".
У Иващенко остались жена и трое маленьких сыновей. Младшему — два года, старшему — восемь. "Все свободное время Денис посвящал детям, — отмечает Вячеслав. — Постоянно занимался с ними в спортзале: учил бегать, отжиматься, подтягиваться. Одним словом, прививал любовь к спорту".
В ближайшее время погибший росгвардеец будет представлен к государственной награде. В обстоятельствах его гибели сейчас разбираются следователи. По данному факту возбуждены два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Стоит отметить, что два других пострадавших сейчас находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.