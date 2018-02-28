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Происшествия

"Никогда не включал заднюю": сослуживцы — о погибшем сотруднике Росгвардии

16:2628.02.2018
(обновлено: 18:19 28.02.2018)
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© Фото : предоставлено коллегами Дениса ИващенкоПогибший сотрудник Росгвардии Денис ИващенкоПогибший сотрудник Росгвардии Денис Иващенко
© Фото : предоставлено коллегами Дениса Иващенко

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Андрей Григорьев. Храбрый и опытный спецназовец, увлекавшийся эстрадным вокалом, — таким запомнили друзья и коллеги бойца Росгвардии Дениса Иващенко, скончавшегося от ранений, полученных при задержании вооруженного преступника. Во вторник вечером пьяный охотник в бронежилете открыл огонь из ружья в подъезде жилого дома в Казани, вступил в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов и покончил с собой во время задержания. О новых подробностях трагедии и личности погибшего росгвардейца — в материале РИА Новости.

"Стрелял по людям с балкона"

Вечером 27 февраля жители нескольких домов по улице Авангардной услышали выстрелы. "Мы с семьей возвращались домой и увидели, что многоэтажка полностью оцеплена сотрудниками полиции, — рассказала РИА Новости очевидица ЧП Эвелина Жаркова. — Буквально через несколько секунд раздались выстрелы. Наш сосед крикнул, что какой-то мужчина стреляет с балкона по людям".

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкАвтомобили спецслужб на месте стрельбы в многоэтажном доме в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобили спецслужб на месте стрельбы в многоэтажном доме в Казани

 

По предварительным данным, причиной конфликта стало обращение за помощью в полицию бывшей жены дебошира. Мужчину арестовали на 10 суток. Выйдя на свободу, он решил выяснить отношения с экс-супругой и направился к ее брату, у которого она пряталась.

По словам очевидцев, сначала мужчине удалось войти в квартиру шурина. "Он позвонил, увидев в глазок отца, сын открыл дверь. Стрелок был в бронежилете и с дробовиком в руках. Он сразу направился на кухню, где находилась его жена, — рассказали свидетели стрельбы. — Женщина не испугалась, вытолкала его в подъезд, а потом захлопнула дверь. Тогда мужчина открыл огонь, а те, кто находился в квартире, укрылись на кухне и в зале. Приехала полиция, сдаваться дебошир отказался и после трехчасовой перестрелки застрелился".

Стрельба в многоэтажном доме в Казани. 27.02.18
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МВД и СК подтвердили, что казанский стрелок был обезврежен
Силовики попытались с ходу обезвредить стрелка, но их встретил ружейный огонь. В результате один из полицейских получил ранение в ногу, а сотрудник Росгвардии — в шею. Также пострадал случайный прохожий. Всех троих госпитализировали. Как сообщили РИА Новости знакомые дебошира, тот страдал алкоголизмом и даже полгода лечился в реабилитационном центре. Но, выйдя из него, продержался лишь месяц, снова уйдя в запой. Пьяница увлекался охотой и имел несколько ружей общей стоимостью 300 тысяч рублей, а также оборудование для снаряжения охотничьих боеприпасов.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкАвтомобиль правоохранительных органов на месте стрельбы в многоэтажном доме в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобиль правоохранительных органов на месте стрельбы в многоэтажном доме в Казани

Дети, служба и музыка

Пострадавший в перестрелке 38-летний сотрудник Росгвардии Денис Иващенко вскоре скончался. "На этот вызов приехало много бойцов, но молодые и "зеленые" остались в подъезде внизу, а наверх отправились только опытные и закаленные бойцы, в том числе и Денис, — рассказал РИА Новости его коллега Вячеслав. — Ему не раз приходилось обезвреживать преступников, в том числе вооруженных. Мы и массовые задержания проводили. Денис никого не боялся и никогда не включал заднюю, всегда отличался острым умом, ловкостью, да и физически был очень хорошо развит. Даже не знаю, как такое могло случиться… Наверное, роковое стечение обстоятельств".

Сотрудники правоохранительных органов у одного из жилых домов на улице Авангардная в Казани, где 27 февраля произошла перестрелка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Казанский стрелок владел оружием законно, сообщил источник
Иващенко родился и вырос в Москве. На службу в органы МВД поступил в 2006-м в возрасте 24 лет. Трудился на разных должностях в подразделениях вневедомственной охраны и ОМОНа. В 2013-м попросил о переводе в Казань. "Его жена родом из Башкирии, и они решили переехать, чтобы  жить поближе к ее маме, — продолжает Вячеслав. — За те пять лет, что Денис успел у нас прослужить, его запомнили только с хорошей стороны. Он занимал должность бойца-снайпера и всегда очень ответственно подходил к работе. В коллективе пользовался большим авторитетом и уважением. Никогда к нему не было никаких замечаний".

© Фото : предоставлено коллегами Дениса ИващенкоПогибший сотрудник Росгвардии Денис Иващенко
© Фото : предоставлено коллегами Дениса Иващенко
Погибший сотрудник Росгвардии Денис Иващенко

По словам сослуживцев, настоящей страстью Иващенко было пение. "Он увлекался эстрадным вокалом. В 2016-м стал победителем регионального этапа и участвовал в финале смотра-конкурса художественного самодеятельного творчества войск Национальной гвардии России "Солдаты антитеррора", — вспоминает пресс-секретарь Росгвардии Татарстана Игорь Силко. — Без него не обходился ни один праздничный концерт в отряде".
У Иващенко остались жена и трое маленьких сыновей. Младшему — два года, старшему — восемь. "Все свободное время Денис посвящал детям, — отмечает Вячеслав. — Постоянно занимался с ними в спортзале: учил бегать, отжиматься, подтягиваться. Одним словом, прививал любовь к спорту".

© Фото : предоставлено коллегами Дениса ИващенкоПогибший сотрудник Росгвардии Денис Иващенко с сослуживцами
© Фото : предоставлено коллегами Дениса Иващенко
Погибший сотрудник Росгвардии Денис Иващенко с сослуживцами

В ближайшее время погибший росгвардеец будет представлен к государственной награде. В обстоятельствах его гибели сейчас разбираются следователи. По данному факту возбуждены два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Стоит отметить, что два других пострадавших сейчас находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. 

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