"Почта России" вновь обнаружила оружие в посылке из Москвы

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Служба безопасности "Почты России" пресекла еще одну попытку отправки посылки с автоматом Калашникова из Москвы, говорится в сообщении компании.
"Днем 28 февраля 2018 года в ходе обработки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в Москве специалисты службы безопасности "Почты России" выявили в одном из почтовых отправлений охолощенное огнестрельное оружие — автомат Калашникова АК-103, а также несколько коробок со свето-шумовыми патронами", — говорится в сообщении.
Посылка была отправлена из Москвы в Приморский край, уточняет компания.
"Обнаруженное оружие и информация об отправителе и получателе были переданы правоохранительным органам для принятия процессуального решения", — отмечается в сообщении.