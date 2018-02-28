"Почта России" вновь обнаружила оружие в посылке из Москвы

Посылки в новом логистическом центре Почты России во время таможенной обработки международной почты. Архивное фото

Посылки в новом логистическом центре Почты России во время таможенной обработки международной почты. Архивное фото

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Служба безопасности "Почты России" пресекла еще одну попытку отправки посылки с автоматом Калашникова из Москвы, говорится в сообщении компании.

Это уже не первый случай обнаружения оружия в посылках, произошедший с начала года. В начале февраля служба безопасности "Почты России" обнаружила винтовку и автомат в посылке из Москвы в Забайкальский край. А в понедельник, 26 февраля, в посылке, отправленной также из Москвы в Забайкалье, обнаружены три единицы охолощенного огнестрельного оружия: два карабина Симонова и пулемет Калашникова.

"Днем 28 февраля 2018 года в ходе обработки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в Москве специалисты службы безопасности "Почты России" выявили в одном из почтовых отправлений охолощенное огнестрельное оружие — автомат Калашникова АК-103, а также несколько коробок со свето-шумовыми патронами", — говорится в сообщении.

Посылка была отправлена из Москвы в Приморский край, уточняет компания.

"Обнаруженное оружие и информация об отправителе и получателе были переданы правоохранительным органам для принятия процессуального решения", — отмечается в сообщении.