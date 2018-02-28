ФТС пресекла деятельность преступников, ввозивших ювелирные украшения

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ пресекла деятельность крупной транснациональной преступной группы, которая занималась нелегальным ввозом и реализацией ювелирных украшений известных марок, сообщает служба.

Отмечается, что преступная схема ввоза и реализации ювелирных изделий была вскрыта сотрудниками таможенных органов в ходе проверочных мероприятий в крупных торговых центрах Москвы.

"Список задержанных товаров включает 2318 ювелирных изделий, 10 часов иностранных брендов, 48 упаковок с камнями различных цветов, огранки и размера. Общая стоимость, по предварительным оценкам, составляет не менее 1,2 миллиарда рублей. Законность нахождения товаров на территории ЕАЭС документально не подтверждена, изделия не были опломбированными бирками/ярлыками, на части из них отсутствовали оттиски государственных пробирных клейм", — говорится в сообщении.

По данным ФТС, преступная группа в течение шести лет занималась нелегальным ввозом и реализацией ювелирных украшений из Италии, Израиля, Турции и Азербайджана. При этом сообщается, что преступники ранее задерживались таможенными органами в аэропортах Москвы с незадекларированными ювелирными изделиями и камнями. За последние два года в отношении них возбуждено три уголовных дела.