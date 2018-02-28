Мосгорсуд признал законным арест экс-министра образования Дагестана

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мосгорсуд не нашел нарушений в постановлении о заключении под стражу бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова, сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление Басманного суда Москвы от 6 февраля оставлено без изменения", — сказал собеседник агентства.

Из оглашенной в Басманном суде справки, подписанной главой УФСБ по Дагестану генералом Сергеем Варламовым, следует, что Шахов "получал откаты", в том числе, ему был "отремонтирован кабинет, закуплена мебель", а общая стоимость затрат на это составила 1,5 миллиона рублей.

Сам фигурант виновным себя не считает.

Сейчас в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его бывшие замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они были арестованы до 5 апреля.

По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

За время работы спецкомиссии по уголовным делам также были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.