В Красноярском крае завели дело после гибели ребенка на морозе

КРАСНОЯРСК, 28 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели маленького мальчика в Ужурском районе Красноярского края, который, по предварительным данным, ночью голышом вышел на улицу и замерз на крыльце чужого дома, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК РФ по региону Ольга Шаманская.

Ранее следствие сообщало, что инцидент произошел в понедельник в деревне Яга. Около пяти часов утра мать обнаружила отсутствие ребенка дома. Вместе с сожителем и соседом они стали искать мальчика на улице, следы вели к одному из соседских домов. Мальчика нашли без признаков жизни на веранде соседского дома. Следствие предполагает, что ребенок проснулся ночью и вышел на улицу, где некоторое время ходил по снегу без одежды и обуви, пока не зашел в ограду с открытой калиткой. Официальная причина смерти — переохлаждение.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ", — сказала Шаманская.

По ее словам, семья, в которой жил ребенок, характеризуется удовлетворительно, родители не злоупотребляли спиртным.