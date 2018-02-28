В Красноярском крае завели дело после гибели ребенка на морозе

КРАСНОЯРСК, 28 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели маленького мальчика в Ужурском районе Красноярского края, который, по предварительным данным, ночью голышом вышел на улицу и замерз на крыльце чужого дома, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК РФ по региону Ольга Шаманская.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ", — сказала Шаманская.
По ее словам, семья, в которой жил ребенок, характеризуется удовлетворительно, родители не злоупотребляли спиртным.