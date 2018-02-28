В Ингушетии полицейского заподозрили в избиении местного жителя

НАЛЬЧИК, 28 фев – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в том, что он вместе со своим братом избил мужчину, сообщило СУСК РФ по региону.

"По данным следствия, 21 января 2018 года 37-летний подозреваемый, являющийся сотрудником полиции, и его брат на улице Ленина в городе Сунжа на почве ранее возникших неприязненных отношений нанесли местному жителю телесные повреждения, квалифицирующиеся как причинение средней тяжести вреда здоровью", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений" УК РФ, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.