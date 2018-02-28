МЧС назвало причину эвакуации 430 человек в ивановской школе

ВОРОНЕЖ, 28 фев — РИА Новости. Короткое замыкание электропроводки в туалете стало причиной пожара в школе Иваново, в результате которого из учебного заведения были эвакуированы 430 человек, сообщает в среду главное управление МВД по региону.
"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 12.35 (мск) происходило задымление из-за короткого замыкания электропроводки в туалете на 4 этаже. Погибших, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекались семь единиц техники и 23 человека, в том числе от МЧС России – пять единиц техники и 14 человек.