МЧС назвало причину эвакуации 430 человек в ивановской школе

ВОРОНЕЖ, 28 фев — РИА Новости. Короткое замыкание электропроводки в туалете стало причиной пожара в школе Иваново, в результате которого из учебного заведения были эвакуированы 430 человек, сообщает в среду главное управление МВД по региону.

Ранее сообщалось, что в среду днем из школы в Иваново были эвакуированы 400 детей и 30 сотрудников из-за возгорания в подсобном помещении на четвертом этаже здания. По данным управления МЧС, информация о срабатывании пожарной сигнализации в средней школе №9 поступила спасателям в 12.30 мск 28 февраля.

"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 12.35 (мск) происходило задымление из-за короткого замыкания электропроводки в туалете на 4 этаже. Погибших, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались семь единиц техники и 23 человека, в том числе от МЧС России – пять единиц техники и 14 человек.