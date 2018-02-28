Избивший подростка 18-летний житель Мордовии получил 2,5 года колонии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев – РИА Новости. Суд приговорил 18-летнего жителя Мордовии, обвиняемого в избиении битой подростка после ссоры с ним в соцсети, к 2,5 года лишения свободы, сообщает в среду СУСК по республике.

"Собранные Пролетарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летнему жителю Лямбирского района… Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

СУСК уточняет, что молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия".

По материалам дела, вечером 25 ноября 2017 года в ходе общения в социальной сети "ВКонтакте" между осужденным и 16-летним жителем Саранска произошла ссора. В тот же вечер, по информации следственного управления, для выяснения отношений молодой человек встретился с подростком на улице. Во время произошедшей ссоры осужденный нанес подростку бейсбольной битой несколько ударов по голове. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, "причиненные несовершеннолетнему телесные повреждения квалифицированы как повлекшие тяжкий вред здоровью", отмечает СУСК.