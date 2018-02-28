Дело о ДТП в Югре, где погибли семь человек, передали в суд

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 фев — РИА Новости. Прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе утвердила обвинительное заключение и передала в суд дело в отношении жительницы города Пыть-Яха, из-за которой, как полагают следователи, в столкновении двух иномарок погибли семь человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в среду.

Авария произошла в январе 2017 года на 864-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Женщина за рулем Тойота RAV4, как отмечают в прокуратуре, нарушила правила движения и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi Lancer.

Изначально в окружном управлении МВД сообщали о четверых погибших и пяти пострадавших. Однако число жертв лобового столкновения автомобилей вскоре возросло. В общей сложности в аварии погибли шесть пассажиров иномарок и водитель Mitsubishi.

"Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Пыть-Яха. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении ведомства.

По данной статье женщине грозит до семи лет лишения свободы.

