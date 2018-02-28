Источник сообщил о трех погибших при пожаре в частном доме в Приамурье

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в результате пожара в двухэтажном частном доме в городе Сковородино Амурской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Пожар в жилом доме на улице Заречная ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пострадали четыре человека: трое их них погибли, один госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ЧП сейчас проходят следственные мероприятия.

Как сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС по Амурской области Сергей Чебыкин, на момент прибытия первых пожарных подразделений дом был охвачен огнем по всей площади.

"В ходе проведения разбора конструкций были обнаружены тела погибших, кроме того, при пожаре пострадал человек. На месте пожара работает совместная следственно-оперативная группа в составе следователей следственного комитета, представителей полиции и отдела надзорной деятельности по Сковородинскому району", — сказал Чебыкин.

По его словам, к месту происшествия также выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории по Амурской области. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.