Суд в Москве огласит приговор юноше, распылившему газ в лицо полицейскому

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Тверской суд Москвы 1 марта огласит приговор подростку, который распылил слезоточивый газ в лицо сотруднику полиции на несанкционированной акции 12 июня в центре Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
По версии следствия, во время несогласованного митинга на Тверской 12 июня молодой человек брызнул омоновцу в лицо из перцового баллончика. Сотрудник правопорядка получил ожог глаз, ему потребовалась медицинская помощь.
В Москве 12 июня прошлого года прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный — на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.