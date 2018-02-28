Суд в Москве огласит приговор юноше, распылившему газ в лицо полицейскому

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Тверской суд Москвы 1 марта огласит приговор подростку, который распылил слезоточивый газ в лицо сотруднику полиции на несанкционированной акции 12 июня в центре Москвы, сообщили РИА Новости в суде.

"В ходе прений сторон прокурор попросил назначить ему наказание в виде полутора лет лишения свободы", — сказали в суде. Во время совершения преступления подсудимый был несовершеннолетним, но теперь ему исполнилось 18 лет.

По версии следствия, во время несогласованного митинга на Тверской 12 июня молодой человек брызнул омоновцу в лицо из перцового баллончика. Сотрудник правопорядка получил ожог глаз, ему потребовалась медицинская помощь.

В Москве 12 июня прошлого года прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный — на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.