Досудебная беседа по иску Дерипаски к Рыбке и Лесли не состоится

КРАСНОДАР, 28 фев — РИА Новости. Подготовка к судебному разбирательству по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) не состоится, сообщает пресс-служба Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

"Гражданское дело… по иску Дерипаски О. В. к Вашукевич А., Кириллову А. С. о защите права на изображение, права на неприкосновенность частной жизни, защите персональных данных и компенсации морального вреда 28 февраля 2018 года направлено в Краснодарский краевой суд по частным жалобам на определение суда о принятии мер по обеспечению иска. В связи с чем 1 марта 2018 года подготовка по гражданскому делу проводиться не будет", – пояснили в суде.

Ранее сообщалось, что Дерипаска подал иск против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры. В суде Усть-Лабинска 1 марта должна была состояться досудебная беседа с участием всех сторон по иску бизнесмена.

В воскресенье полиция таиландского курортного города Паттайя задержала Кириллова, Вашукевич и еще восемь человек за проведение нелегального "секс-тренинга", теперь только суд может решить вопрос о залоге. Если залог будет разрешен, после его внесения арестованные смогут дожидаться суда на свободе, однако они не будут иметь права покидать Таиланд и должны будут каждые 12 дней являться в суд для продления залога, который может быть в любой момент отозван по представлению прокуратуры или полицейского следователя.

Все десять арестованных, среди которых восемь россиян, одна гражданка Белоруссии и один гражданин Латвии, обвиняются в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда, так как проводили в качестве инструкторов нелегальный тренинг, за который брали с его участников деньги. По закону им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф в размере до 3 тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список с запретом въезда в Таиланд на десять лет.