Досудебная беседа по иску Дерипаски к Рыбке и Лесли не состоится

КРАСНОДАР, 28 фев — РИА Новости. Подготовка к судебному разбирательству по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) не состоится, сообщает пресс-служба Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что Дерипаска подал иск против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры. В суде Усть-Лабинска 1 марта должна была состояться досудебная беседа с участием всех сторон по иску бизнесмена.
Все десять арестованных, среди которых восемь россиян, одна гражданка Белоруссии и один гражданин Латвии, обвиняются в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда, так как проводили в качестве инструкторов нелегальный тренинг, за который брали с его участников деньги. По закону им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф в размере до 3 тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список с запретом въезда в Таиланд на десять лет.