В Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры в Москве, никто не пострадал, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Юрий Титов.

"В полицию поступило сообщение о том, что из квартиры жилого дома на улице 6-я Радиальная неизвестный мужчина стреляет из окна квартиры. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, оцепили околодомовую территорию. После чего установили квартиру, из которой производились выстрелы", — сказал он.

Отмечается, что мужчина в настоящее время задержан, оружие изъято, пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.