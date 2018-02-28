Воронежский аэропорт не может принять самолеты из-за сильной метели

ВОРОНЕЖ, 28 — РИА Новости. Сложные погодные условия не позволяют международному аэропорту "Воронеж" принимать самолеты, не могут приземлиться рейсы из Москвы, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
"Ограничена видимость. Самолеты из "Домодедово" и "Шереметьево" не могут приземлиться", — сказал собеседник агентства.
Рейс из "Домодедово" должен был сесть в 09.40 мск, из "Шереметьево" — в 10.20 мск.
Для нормальной работы воронежского аэропорта видимость должна быть 1400 метров, вертикальная видимость — 110 метров.
Аэропорт "Воронеж" в настоящее время работает с 30 авиакомпаниями и обслуживает регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Дубай, Бишкек, Ереван и Ташкент.