Воронежский аэропорт не может принять самолеты из-за сильной метели

ВОРОНЕЖ, 28 — РИА Новости. Сложные погодные условия не позволяют международному аэропорту "Воронеж" принимать самолеты, не могут приземлиться рейсы из Москвы, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

В Воронеже с утра среды идет сильный ливневый снег с ветром скоростью до 10 метров в секунду. Из-за сложных погодных условий видимость в аэропорту, по данным на 10.20 мск, была 700 метров, по огням на полосе — 800 метров, вертикальная видимость — 90 метров.

"Ограничена видимость. Самолеты из "Домодедово" и "Шереметьево" не могут приземлиться", — сказал собеседник агентства.

Рейс из "Домодедово" должен был сесть в 09.40 мск, из "Шереметьево" — в 10.20 мск.

Для нормальной работы воронежского аэропорта видимость должна быть 1400 метров, вертикальная видимость — 110 метров.

Аэропорт "Воронеж" в настоящее время работает с 30 авиакомпаниями и обслуживает регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Дубай, Бишкек, Ереван и Ташкент.