В России у террористов заморозили счета на 14 миллионов рублей в 2017 году

© РИА Новости / Андрей Стенин Перейти в фотобанк В России предотвратили 25 терактов в 2017 году В России в прошлом году заморозили более 14 миллионов рублей, принадлежавших подозреваемым в терроризме и экстремизме, сообщил журналистам в среду первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин.

"Заморожены средства в размере более 14 миллионов рублей", — сказал он.

По словам Кулягина, заблокированы активы более 500 лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

"В перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеется сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму, в 2017 году включены более 2 тысяч лиц", — добавил он.