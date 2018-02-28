В Новосибирской области женщина погибла при пожаре, спасая сына и внуков

НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Женщина погибла при пожаре в частном жилом доме в Новосибирской области, при этом она разбудила своего сына, который спас через окно двоих детей, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.

В управлении отметили, что тело 66-летней женщины было обнаружено 28 февраля в ходе тушения пожара в жилом доме, расположенном на улице Чапаева в селе Сокур.

"По предварительным данным, установлено, что в доме находилась 66-летняя женщина, ее 42-летний сын и двое малолетних детей последнего. Женщина проснулась из-за резкого запаха дыма и разбудила сына, последний через окно спас своих детей и предпринял меры к спасению своей матери, однако дом уже был окутан огнем и добраться до нее не смог, получил ожоги различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В СУСК отметили, что в сейчас мужчина находится в больнице, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Болотнинский межрайонный следственный отдел организовал проведение уголовно-процессуальной проверки. Следователи и сотрудники МЧС осматривают место происшествия, выясняются причины и очаг возгорания. Назначена пожарно-техническая экспертиза.