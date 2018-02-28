В Чечне в ДТП погибли два человека

ГРОЗНЫЙ, 28 фев – РИА Новости. Два местных жителя погибли в Чечне при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе "Кавказ", в том числе 84-летний мужчина, сообщила в среду пресс-служба МВД по республике.

"Авария произошла в Ножай-Юртовском районе, столкнулись два автомобиля ВАЗ-2117030 и ВАЗ-2140 "Нива". Оба водителя – 27-летний и 84-летний мужчины, являвшиеся жителями этого района, скончались от полученных травм", — говорится в сообщении.

Вина участников ДТП устанавливается.

В понедельник на федеральной трассе "Кавказ" в Грозном при столкновении двух легковушек и "КамАЗа" погибли четыре человека.