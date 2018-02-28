Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Красноярске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Причиной вынужденной посадки в Красноярске пассажирского самолета, летевшего из Читы в Москву, стала проявившаяся неисправность двигателя, сообщила РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью авиакомпании "Уральские авиалинии" Вера Гасникова.

Ранее сообщалось, что самолет Аirbus "Уральских авиалиний", летевший из Читы в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска.

"Во время выполнения рейса U6-94 по маршруту Чита — Москва проявилась неисправность двигателя, не позволяющая продолжить полет до аэропорта назначения. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Красноярска. На борту находились 77 пассажиров. Посадка прошла благополучно", — сказала Вера Гасникова.

Она уточнила, что для дальнейшего полета будет предоставлен резервный борт. Планируемое время прибытия борта в столицу — 16:45 (время московское).