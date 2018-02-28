ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Суд назначил мужчине, пытавшемуся поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, один год принудительных работ, сообщает в среду Свердловский областной суд.
"Мировой судья… накануне признала Игоря Щуку, пытавшегося поджечь памятник Ельцину у "Ельцин-Центра", виновным… Сам подсудимый полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства, то есть без проведения судебного следствия. Суд назначил Щуке наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства", — сообщает суд.
По информации инстанции, приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован.
"После вступления приговора в законную силу осужденный обязан в течение трех дней встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего проживания в Москве. В случае его неявки органы УИС (уголовно-исполнительной системы — ред.) вправе обратиться в суд с ходатайством о замене наказания на лишение свободы", — добавляет областной суд.