ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Суд назначил мужчине, пытавшемуся поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, один год принудительных работ, сообщает в среду Свердловский областной суд.

Как сообщалось ранее, утром 7 ноября 2017 года в Екатеринбурге около памятника Ельцину был задержан Игорь Щука, пытавшийся поджечь монумент. Было возбуждено уголовное дело по статье "вандализм". Кроме того, в отношении Щуки возбудили административное дело о нарушении режима пребывания на территории РФ, поскольку, по информации полиции, в России с июля 2015 года он находится нелегально. Позже мужчина был признан виновным в административном нарушении. Ему назначили наказание в виде штрафа и выдворения за пределы РФ, но это решение было отменено "в связи с отсутствием состава административного правонарушения". Свердловский областной суд уточнял, что Щука является гражданином Белоруссии

"Мировой судья… накануне признала Игоря Щуку, пытавшегося поджечь памятник Ельцину у "Ельцин-Центра", виновным… Сам подсудимый полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства, то есть без проведения судебного следствия. Суд назначил Щуке наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства", — сообщает суд.

По информации инстанции, приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован.

"После вступления приговора в законную силу осужденный обязан в течение трех дней встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего проживания в Москве. В случае его неявки органы УИС (уголовно-исполнительной системы — ред.) вправе обратиться в суд с ходатайством о замене наказания на лишение свободы", — добавляет областной суд.