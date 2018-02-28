СК нашел заказчика убийства представителя ювелирной компании в Иркутске

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Следователи нашли заказчика и исполнителей убийства торгового представителя ювелирной компании в Иркутской области — они похитили у женщины украшения на 14 миллионов рублей, сообщает в среду Следственный комитет РФ.

Убийство произошло 18 февраля. Утром 41-летняя женщина прилетела в Иркутск из Ростова, после чего долго не выходила с родственниками на связь. Заявление об исчезновении написала ее сестра.

Через пару дней на льду реки Ангара в районе станции Батарейная Ленинского района Иркутска было обнаружено тело пропавшей женщины с огнестрельными ранениями груди и живота.

"В ходе предварительного следствия установлено, что двое мужчин, один из которых водитель такси, вступили в преступный сговор на убийство по найму торгового представителя ювелирной компании, исходя из личной корыстной заинтересованности. 18 февраля соучастники реализовали свой преступный план. Прибывшая в этот день рейсом Ростов-Иркутск женщина села в такси, где ее ждали злоумышленники", — рассказали в ведомстве.

Как полагают следователи, по дороге в Ангарск мужчина несколько раз выстрелил в женщину. После этого машина съехала с основной дороги, где преступники избавились от жертвы, оставив ее в сумке на льду Ангары в нескольких метрах от берега, утверждает следствие. По версии ведомства, они похитили ювелирные изделия, которые женщина привезла с собой из Таганрога.

"В ходе грамотно спланированных следственно-оперативных мероприятий был установлен третий фигурант уголовного дела — заказчик данного преступления. Им оказался 35-летний житель Таганрога, бывший курьер одной из ювелирных компаний. Мужчина предложил жителю Иркутского района, с которым был ранее знаком, совершить убийство с целью хищения дорогостоящих драгоценностей", — отметили в СК.

Он был задержан у себя в квартире и этапирован для проведения следственных действий в Иркутск, подчеркнули в ведомстве.

"В настоящее время все трое участников преступного сговора задержаны. Силовую поддержку при задержании жителя Иркутского района оказывали бойцы СОБР Росгвардии. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления… "убийство из корыстных побуждений или по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору", — говорится в релизе.

Следователи нашли похищенные украшения общей стоимостью около 14 миллионов рублей, а также предполагаемое орудие убийства — пистолет ТТ с глушителем, переделанный под стрельбу патронами большего диаметра.