Главарь банды, нападавшей на людей на Алтае, получил 20 лет колонии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Главарь банды, нападавшей на граждан на Алтае, и его племянник получили 20 и 10 лет колонии соответственно за совершение убийств, в том числе сотрудника правоохранительных органов, хищение огнестрельного оружия, хранение и перевозку взрывчатых веществ, их изготовление, сообщается на сайте СК России.

"Алтайский краевой суд оценил собранные следствием доказательства и признал подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях, назначив Воробьеву наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, Титову – в виде 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2005 году члены банды подорвали взрывное устройство вблизи автомобиля с экипажем отдела вневедомственной охраны. В результате взрыва один из полицейских скончался в автомобиле скорой помощи. В 2006 году Воробьев для испытания изготовленных взрывных устройств осуществил два подрыва входных дверей в подъезды жилых домов в Рубцовске.

Согласно сообщению, в 2007 году Воробьев совершил нападение на почтовое отделение, чтобы получить деньги, однако взрывное устройство не сработало. В этом же году он участвовал в нападении на стрелка военизированной охраны войсковой части в Алтайском крае, где похитил карабин и ранил караульного. В 2010 году Воробьев с подельником напали на водителя-экспедитора на автозаправочной станции. Мужчина погиб на месте от огнестрельного ранения.

Отмечается, что позднее Воробьев создал преступную группу со своим племянником Дмитрием Титовым. В 2015 и 2016 годах мужчины дважды нападали на почтальонов и завладели более чем 200 тысячами рублей. Они готовились совершить еще одно нападение, однако его удалось предотвратить. При осмотре дома Воробьева у него были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.