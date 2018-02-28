В Новосибирске выплатили миллион рублей семье погибшей при крушении Ан-148

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года. Архивное фото

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года. Архивное фото

НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Правительство Новосибирской области направило материальную помощь в виде 1 миллиона рублей семье 22-летней жительницы Новосибирска, погибшей при крушении Ан-148 в Подмосковье, сообщила в среду пресс-служба регионального кабмина.

"Из резервного фонда правительства Новосибирской области перечислен 1 миллион рублей на оказание единовременной материальной помощи семье погибшей в авиакатастрофе в Подмосковье жительнице Новосибирска. Соответствующее распоряжение правительства региона №66-рп подписал врио губернатора Андрей Травников", — говорится в сообщении.

В облправительстве напомнили, что ранее Травников распорядился оказать семье погибшей всю необходимую помощь. Дополнительно по решению губернатора Московской области на оказание материальной помощи семье девушки из бюджета Московской области перечислен 1 миллион рублей. Кроме того, по итогам заседания постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, местным и федеральным органам власти было рекомендовано проработать вопрос о погашении долгов погибших в авиакатастрофе (задолженности по ЖКХ, кредитные, долговые обязательства и прочее).

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

В авиакатастрофе погибла и 22-летняя жительница Новосибирска Дарья Толмасова — подруга защитника хоккейной команды "Адмирал" (Владивосток) Сергея Ильина.