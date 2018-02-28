В Новосибирске выплатили миллион рублей семье погибшей при крушении Ан-148

НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Правительство Новосибирской области направило материальную помощь в виде 1 миллиона рублей семье 22-летней жительницы Новосибирска, погибшей при крушении Ан-148 в Подмосковье, сообщила в среду пресс-служба регионального кабмина.
В облправительстве напомнили, что ранее Травников распорядился оказать семье погибшей всю необходимую помощь. Дополнительно по решению губернатора Московской области на оказание материальной помощи семье девушки из бюджета Московской области перечислен 1 миллион рублей. Кроме того, по итогам заседания постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, местным и федеральным органам власти было рекомендовано проработать вопрос о погашении долгов погибших в авиакатастрофе (задолженности по ЖКХ, кредитные, долговые обязательства и прочее).
В авиакатастрофе погибла и 22-летняя жительница Новосибирска Дарья Толмасова — подруга защитника хоккейной команды "Адмирал" (Владивосток) Сергея Ильина.