В Приморье погибла экс-депутат думы Владивостока Ольга Ворожбит

ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Бывший депутат думы Владивостока и первый проректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Ольга Ворожбит погибла в Приморье, сообщается на сайте ВГУЭС.

"Наш университет понес тяжелую утрату, 28 февраля 2018 года на 54-м году жизни трагически погибла доктор экономических наук, профессор, первый проректор ВГУЭС, заведующая кафедрой экономики Ольга Юрьевна Ворожбит", — говорится в сообщении.

Вуз выражает соболезнования ее родным и близким. О месте и времени гражданской панихиды сообщат дополнительно. По данным местных СМИ, Ворожбит погибла в ДТП.

Работать во ВГУЭС Ворожбит начала с 1987 года, с 2015 года она стала проректором по научно-исследовательской работе, с 2017 года – первым проректором ВГУЭС. В числе ее исследований в экономической отрасли – в том числе темы развития Свободного порта Владивосток.

В 2012 году Ворожбит была избрана депутатом Думы города Владивостока, до 2017 года работала председателем комитета по социальной политике и делам ветеранов.