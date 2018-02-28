В Башкирии завели дело на участника ДТП с девятью погибшими

На месте ДТП с участием микроавтобуса и фуры на автотрассе М-5 возле н.п. Улу-Теляк Иглинского района Республики Башкортостан. 27.02.18

На месте ДТП с участием микроавтобуса и фуры на автотрассе М-5 возле н.п. Улу-Теляк Иглинского района Республики Башкортостан. 27.02.18

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения завели на водителя грузовика, который въехал в микроавтобус в Башкирии, говорится в сообщении МВД по республике.

Во вторник, 27 февраля в ДТП попали грузовик Man и микроавтобус Mercedes Sprinter, погибло девять человек, еще несколько попали в больницы. СК сообщал, что, по предварительным данным следствия, виновником столкновения грузовика с автобусом мог быть водитель большегруза, который не справился с управлением.

"В отношении него (водителя грузовика) следственным подразделением отдела МВД России по Иглинскому району возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении. Максимальная санкция соответствующего пункта статьи — лишение свободы на семь лет.