В Башкирии завели дело на участника ДТП с девятью погибшими

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения завели на водителя грузовика, который въехал в микроавтобус в Башкирии, говорится в сообщении МВД по республике.
"В отношении него (водителя грузовика) следственным подразделением отдела МВД России по Иглинскому району возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении. Максимальная санкция соответствующего пункта статьи — лишение свободы на семь лет.